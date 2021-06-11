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Россияне смогут получить дополнительные льготы за отдых. Такое решение принял кабинет министров. Соответствующий документ подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Из его содержания следует, что за путешествия в поездах дальнего следования полагаются субсидии. Но не всем, а только семьям с детьми до 18 лет.
Они смогут приобрести билеты по льготным тарифам. В том случае, если отправятся на отдых по нашей стране по любому маршруту, указано в постановлении.
Кэшбек будет действовать для поездок в купейных вагонах всех без исключения категорий. Его рассчитают как разницу "между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне" Это касается как самостоятельных путешествий, так и организованных туров, прописано в документе.
Ранее были подготовлены необходимые документы для реализации другой программы кэшбека. Согласно ей, за летний отдых детей вернут половину стоимости.
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