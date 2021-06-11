За путешествия в поездах дальнего следования выдадут субсидии, но не всем

Россияне смогут получить дополнительные льготы за отдых. Такое решение принял кабинет министров. Соответствующий документ подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Из его содержания следует, что за путешествия в поездах дальнего следования полагаются субсидии. Но не всем, а только семьям с детьми до 18 лет.

Они смогут приобрести билеты по льготным тарифам. В том случае, если отправятся на отдых по нашей стране по любому маршруту, указано в постановлении.

Кэшбек будет действовать для поездок в купейных вагонах всех без исключения категорий. Его рассчитают как разницу "между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне" Это касается как самостоятельных путешествий, так и организованных туров, прописано в документе.

Ранее были подготовлены необходимые документы для реализации другой программы кэшбека. Согласно ей, за летний отдых детей вернут половину стоимости.