Туристы взвыли от условий отдыха на Черном море

Туристы взвыли от условий отдыха на Черном море
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
На российских курортах произошел настоящий коллапс

Коронавирусная эра внесла серьезные корректировки в жизни простых обывателей. Из-за буйства пандемии для россиян оказался практически недоступен отдых за границей. Но на море и под солнце хочется всегда, поэтому люди отчаянно рванули на российские курорты. Наибольшей популярностью пользуется черноморская зона, в которой на фоне наплыва туристов начались серьезные проблемы.

Из-за ажиотажа вокруг курортных территорий страдают все: сами путешественники, местные жители и даже дельцы, которые, казалось бы, должны радоваться возможности неслыханно обогатиться.

Так, туристам приходится мириться с переполненными пляжами и резко задранными ценами на развлечения и питание. На самых популярных пляжах приходится в буквальном смысле слова бороться за место под солнцем. Люди загорают плечо к плечу, а купание больше похоже на приключения селедок в бочке.

"На том, что здесь пляжем зовется – в узком проходе между железной дорогой и водой, – пытаются уместиться тысячи отдыхающих", – посетовали решившие махнуть на море Светлана и Дмитрий.

Из-за неслыханного наплыва туристов происходят серьезные накладки в аэропортах и гостиницах. В итоге людей переселяют в худшие условия, а рейсы периодически переносят. Более того, дорвавшимся до курорта людям приходится часами простаивать в очередях: то за хачапури, то за фруктами, то на входе в парк.

Местные жители также весьма недовольны происходящим, пишет "Московский комсомолец". Из-за вездесущих туристов улицы простаивают в пробках. В целом, атмосферу в Сочи, Краснодаре и других популярных городах сложно назвать приятной. Люди раздражены, разочарованы и не готовы к дружескому общению с посторонними.

Даже местные торговцы и арендодатели жалуются на сложившуюся ситуацию. Люди очень устали от бесконечных претензий недовольных туристов, которые вместо отпуска получили сомнительное удовольствие в виде прозябания на переполненных пляжах и забитых под завязку кафе.

Ранее жители Сочи уже пытались отговорить россиян из других регионов от поездок на черноморские курорты. Людей пугали высокими ценами и огромными пробками.

Ольга ФЕДОРОВА

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Под дулом автомата никто не гнал. Не можете без моря пару лет, вы же умрете, если причиндалы не обмакнете в соленую воду. Так что без вариантов.
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