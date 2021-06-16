Десятки рейсов отменены и задержаны: в аэропортах Москвы и Петербурга возник коллапс

Десятки рейсов отменены и задержаны: в аэропортах Москвы и Петербурга возник коллапс
Фото: pixabay.com
Путешественники часами ожидают вылета

В сезон отпусков неблагоприятная ситуация сложилась в российских воздушных гаванях. Десятки рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

Путешественники вынуждены часами ждать своего вылета. К примеру, в "Пулково" Северной столицы сразу несколько рейсов пока не отправились в Симферополь и Сочи, как было назначено.

В авиакомпаниях причинами возникшего коллапса называют возросшее число пассажиров, несвоевременное прибытие самолетов, а также изменения в программе летней навигации. Россиянам приходится менять свои планы на ходу.

Один из пассажиров рассказал, что должен был улететь в столицу Крыма и к вечеру уже быть в Ялте, а теперь хорошо, если окажется там к ночи. Предположив задержку всех рейсов "Уральских авиалиний" по "какой-то неизвестной причине", он пожаловался журналистам на неудобство.

Не лучше обстановка и в Москве. Несколько десятков рейсов на юг в лучшем случае отправляются с большими задержками, а в худшем отменены совсем. По этому поводу в некоторых аэропортах дали короткие комментарии. Возникшие проблемы не связаны с работой воздушной гавани, заявили в "Домодедово" и посоветовали обращаться за разъяснениями к авиаперевозчикам, отмечает "Пятый канал"

Накануне в столичных"Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" были отменены  и  задержаны 25 рейсов. Между тем в упомянутых пассажиром "Уральских авиалиниях", в свою очередь, заявили, что ожидающие вылета путешественники "обеспечены всеми необходимыми услугами". А также пообещали, что скоро ситуация стабилизируется, передает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что в нашей стране расширили список авиасообщения.  Возобновлены полеты в Австрию, Венгрию, Люксембург, Хорватию, Ливан, Марокко и Маврикий, а также чартерные рейсы в Албанию.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Над Россией пролился валютный дождь

Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей