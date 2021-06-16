Путешественники часами ожидают вылета

В сезон отпусков неблагоприятная ситуация сложилась в российских воздушных гаванях. Десятки рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

Путешественники вынуждены часами ждать своего вылета. К примеру, в "Пулково" Северной столицы сразу несколько рейсов пока не отправились в Симферополь и Сочи, как было назначено.

В авиакомпаниях причинами возникшего коллапса называют возросшее число пассажиров, несвоевременное прибытие самолетов, а также изменения в программе летней навигации. Россиянам приходится менять свои планы на ходу.

Один из пассажиров рассказал, что должен был улететь в столицу Крыма и к вечеру уже быть в Ялте, а теперь хорошо, если окажется там к ночи. Предположив задержку всех рейсов "Уральских авиалиний" по "какой-то неизвестной причине", он пожаловался журналистам на неудобство.

Не лучше обстановка и в Москве. Несколько десятков рейсов на юг в лучшем случае отправляются с большими задержками, а в худшем отменены совсем. По этому поводу в некоторых аэропортах дали короткие комментарии. Возникшие проблемы не связаны с работой воздушной гавани, заявили в "Домодедово" и посоветовали обращаться за разъяснениями к авиаперевозчикам, отмечает "Пятый канал".

Накануне в столичных"Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" были отменены и задержаны 25 рейсов. Между тем в упомянутых пассажиром "Уральских авиалиниях", в свою очередь, заявили, что ожидающие вылета путешественники "обеспечены всеми необходимыми услугами". А также пообещали, что скоро ситуация стабилизируется, передает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что в нашей стране расширили список авиасообщения. Возобновлены полеты в Австрию, Венгрию, Люксембург, Хорватию, Ливан, Марокко и Маврикий, а также чартерные рейсы в Албанию.