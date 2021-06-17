За 70 тысяч на двоих в неделю: где дешево отдохнуть в июне

За 70 тысяч на двоих в неделю: где дешево отдохнуть в июне
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Количество заграничных курортов, ожидающих туристов из РФ, выросло

Летом многие россияне стремятся отдохнуть, погреться на солнышке, искупаться в море и развлечься. При этом далеко не все могут позволить себе дорогое путешествие. Где дешевле всего отдохнуть в июне, подсказали туроператоры.

После частичного возобновления авиасообщения количество заграничных курортов, ожидающих туристов из РФ, выросло. Теперь можно посетить не только Грецию, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Кубу, Мексику, но и Марокко, а также Великобританию и Азербайджан.

Чтобы попасть в одни страны, будет достаточно привиться "Спутником V". В других потребуют ПЦР-тест.

Что касается стоимости, то меньше всего придется выложить за отдых в Египте. Там проживание в четырех и пятизвездочных отелях по системе "все включено" на двоих в неделю обойдется в 70 тыс. руб., сообщил гендиректор турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

В Объединенных Арабских Эмиратах в такую же сумму выльется отдых в гостиницах три, в лучшем случае – четыре, звезды. Однако кормить будут лишь завтраками.

Мало того, документа о вакцинации окажется недостаточно, нужно предъявить и результат ПЦР-теста. Такие же требования и в египетской столице. 

Дешево – в 21,7 тыс. руб. – обойдется с 15 по 30 июня полет в Армению и обратно. В этой стране спросят только прививку "Спутником V", отметили в "Туту.ру". Авиабилет в Азербайджан и назад стоит больше – 35 тыс. руб., указали в "Интуристе".

Отдохнуть в Греции будет дороже. Там за недельное проживание  двух человек в отеле "четыре звезды" на побережье нужно заплатить 100-120 тыс. рублей. В эту сумму войдут одни завтраки, и половина стоимости – перелет туда-обратно. Зато вакцинация "Спутником V" откроет все двери.

Чтобы замахнуться на Кубу, Мексику, на Мальдивы и Сейшелы, понадобится значительно больше денег, передает телеканал "360". В частности, за неделю на Острове свободы с проживанием в четырехзвездочном отеле и питанием "все включено" на двоих стоит больше 150 тысяч.

Еще дороже – от 200 тыс. – попросят за отдых в Мексике. А вот на Мальдивах цены упали. За такой же отдых там достаточно отдать 175 тыс. руб., объявили "Известиям" в "Интуристе".

Ранее сообщалось о негодовании россиян из-за испорченного отдыха на Черном море. Из-за массового наплыва туристов на отечественных курортах возник коллапс: пляжи слишком переполнены и цены на развлечения и питание чересчур высокие.

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость256504
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Гость262134
Наташи тут ? в азерботии и ОАЭ у мужиков огромные писюны и стоят ! езжайте быстрее даже в кредит !
Т.е. ты проверил писюны у мужиков, и одобрил приезд Наташ
Гость262134
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Наташи тут ? в азерботии и ОАЭ у мужиков огромные писюны и стоят ! езжайте быстрее даже в кредит !
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