Россияне могут попасть на любимые курорты уже этим летом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции по миру внесла серьезные корректировки в жизнь всего человечества. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки было решено прекратить полеты в Турцию. Однако по мнению опытных экспертов из сферы туризма, жаркая страна снова может стать доступной для россиян уже в следующем месяце.



Таким оптимистичным прогнозом поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Эксперт не исключает, что уже в июле россияне опять получат возможность отдохнуть на турецких курортах.

Напомним, изначально Россия отказалась от воздушного сообщения с Турцией 15 апреля. Срок был обозначен до 1 июня, а затем продлен до 21 июня. В тот период коронавирусом в стране заболевали более 60 тысяч человек в сутки. Сейчас темпы распространения инфекции упали до 8 тысяч случаев в сутки.

Такая динамика позволяет рассчитывать на скорое открытие границ, убежден Барзыкин. Эксперт отметил, что уже 18 июня может быть проведено заседание, посвященное этому вопросу. Есть вероятность, что на нем будет принято положительное решение по возобновлению авиасообщения с Турцией, пишет URA.RU.

В свою очередь, вице-президент АТОР Дмитрий Горин отметил, что на данном этапе эпидобстановка в турецком государстве отвечает всем требованиям.

Тем временем, российские туристы вынуждены проводить отпуска на Черном море. Все бы ничего, однако резкий наплыв путешественников привел к настоящему коллапсу на курортах.