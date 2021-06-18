Объявлена дата восстановления авиасообщения с Турцией и другими странами

Объявлена дата восстановления авиасообщения с Турцией и другими странами
Фото: Anton Belitsky/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Анкара благополучно прошла проверку на соблюдение противокоронавирусных мер

Рейсы в Турцию из России будут запущены с 22 июня в полном масштабе. Об этом сообщила Татьяна Голикова.

Такое решение было принято после возвращения российской делегации из страны с проверкой на соблюдение противокоронавирусных мер. Как отметила министр, в Турции нет проблем с выполнением масочного режима, контроль за его соблюдением организован хорошо, в доступности для граждан есть маски и санитайзеры.

Также авиасообщение было принято возобновить и с рядом других стран с 28 июня, передает РИА "Новости". Станут доступны прямые рейсы в США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Италию, Ирландию. Увеличится количество регулярных перевозок пассажиров в Австрию, Азербайджан, Грецию – возобновится прямое авиасообщение с Кипром – Армению, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию. 

Голикова призвала россиян, которые планируют поездки за границу, пройти вакцинацию от коронавируса. Она подчеркнула, что за последние пять дней количество случаев заболевания выросло на треть. 

Роман ИГНАТОВ

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