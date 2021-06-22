Туристка смогла похвалить только природу и хороший отель

Россиянка Татьяна К., забронировавшая тур в Крым еще в начале весны, поделилась своими впечатлениями об отдыхе на российском курорте. Неделя на двоих в ялтинском четырехзвездочном отеле по системе "все включено" обошлась в 64 тысячи рублей.

Сервис – один из моментов, за которые Татьяна смело похвалила отдых в Крыму. Красивые аккуратные номера с прекрасным обслуживанием и разнообразным питанием ничем не хуже турецких "пяти звезд".

Еще один положительный момент – природа. Россиянка советует отказаться от экскурсий. Вместо этого лучше, на ее взгляд, арендовать машину и самостоятельно двигаться по полуострову.

"Наш юг – это рулетка каждый год, то одна напасть, то другая: то слишком холодно, то слишком жарко, то не обслуживаем, так как не сезон и туристов мало, то мест нет из-за наплыва туристов. Всегда экстрим и всегда крайности", – рассказала Татьяна.

Россиянка также осталась в шоке от хамства к отдыхающим на полуострове, с которым столкнулась – однако не от местного населения, а от приехавших на заработки.

Татьяну впечатлил Севастополь, который она сравнила с Иерусалимом. Однако туристку смутил резкий контраст – после ухоженного старого города и крепости начинается разруха с полулегальной застройкой. В городе в начале июня было немного туристов. Сотрудники музеев – весьма "милые и очень внимательные" люди. Смотрители с интересом рассказывали посетителям об экспонатах, в остальное время же предавались скуке из-за отсутствия людей.

Однако, полагает Татьяна, на пляжный отдых в Крыму рассчитывать явно не стоит. Необходимо либо заранее бронировать хороший отель, либо готовиться к "провальному варианту", пишет дзен-канал "Тонкости туризма".

Ранее специалист в туротрасли Игорь Вахрушев заявлял, что в летний сезон этого года в Крыму ожидается до 8 миллионов туристов.