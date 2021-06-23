Бронирование местных курортов выросло в три раза за считанные дни

22 июня РФ возобновила авиасообщение с Турцией. Теперь 32 города открывают полеты в республику. Специалисты АТОР уже сделали подсчеты: за весь летний сезон в Республике могут отдохнуть около 3 миллионов россиян.

Ассоциация приняла во внимание действующую ценовую динамику и отсутствие коронавирусных ограничений при расчете потенциального туристического потока. Речь идет о периоде с 22 июня до самого конца сентября.

Лишь за какие-то три дня – с 18 по 20 июня – бронирование турецких отелей подскочило втрое. Россиян даже не останавливает рост цен на отдых в республике.

По информации РБК, после решения российских властей о возобновлении полетов в страну путевки выросли в цене более чем на 20%. Если до 18 числа десятидневный тур обходился россиянам в 75-80 тысяч рублей, то через четыре дня он достиг 100. Эксперты утверждают, что такие цены вполне сопоставимы с расценками на август 2020 года, когда Россия также возобновила международные полеты после пандемии.

"И ценник постоянно растет, потому что спрос огромный, – признал турэксперт по развитию агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

При этом сами турецкие отельеры не взвинчивают цены – турагенты утверждают, что ценообразование пока остается за операторами. Динамика проста: чем больше пользователей кликают на тот или иной тур, тем выше его стоимость. Так, один из двухместных номеров в пятизвездочном отеле в Сиде на десять дней до выходных стоил в районе 150 тысяч рублей, а после новостей о возобновлении полетов достиг 249 тыс. Отели же заранее заключают контракт с оператором.

По информации телеканала "360", турецкий ажиотаж привел к падению туров на российские курорты. Бронирование в Ялту сократилось в четыре раза.