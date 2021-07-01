Россияне, вероятно, вскоре будут больше выкладывать денег за комнаты

С 1 июля в Краснодарском крае изменились правила отдыха для туристов из-за обострившейся ситуации с COVID-19 в стране. В результате россияне начали активнее интересоваться не отелями, а частным сектором.

Генеральный директор Туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко полагает, что это привет к повышению цен на квартиры, дома и комнаты из-за повышенного спроса.

Однако эксперт в разговоре с телеканалом "МИР24" предупредила, что в результате частный сектор может стать рассадником коронавируса. Ведь люди, сдающие в аренду свое жилье, вряд ли сообщат об этом в соответствующие службы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что нужно знать туристам о новых правилах заселения в отелях в Краснодарском крае.