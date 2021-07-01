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С 1 июля в Краснодарском крае изменились правила отдыха для туристов из-за обострившейся ситуации с COVID-19 в стране. В результате россияне начали активнее интересоваться не отелями, а частным сектором.
Генеральный директор Туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко полагает, что это привет к повышению цен на квартиры, дома и комнаты из-за повышенного спроса.
Однако эксперт в разговоре с телеканалом "МИР24" предупредила, что в результате частный сектор может стать рассадником коронавируса. Ведь люди, сдающие в аренду свое жилье, вряд ли сообщат об этом в соответствующие службы.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что нужно знать туристам о новых правилах заселения в отелях в Краснодарском крае.
Ответы Путина на "прямой линии" вызвали живую реакцию властей соседней страны
Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города