Меры будут усилены в ближайшее время

Министр юстиции Мариса Лаури выступила с предложением ужесточить правила пересечения границы между Россией и Эстонией из-за роста заболеваемости коронавирусом среди россиян. Об этом пишет эстонское издание Postimees.

Сейчас въехать на территорию республики можно по предъявлению отрицательного теста на коронавирус, при наличии справки о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании. Более того, пограничники могут проверять у россиян наличие QR-кодов с возможностью привлечения к ответственности за их подделку. Однако в ближайшее время меры могут существенно ужесточить.

К 8 июля в Эстонии планируют разработать законопроект, предусматривающий возможность закрытия границы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в РФ, указывают эстонские СМИ.

В последнее время, как пишут Delfi, на российско-эстонской границе произошло заметное увеличение потока проходящих граждан. Причем в обоих направлениях значения примерно одинаковые. Так, в июне всего через погранпункт прошли примерно 36 тысяч человек. В прошлом году таких людей было лишь 11 тысяч. В 2019 году в июне, до пандемии, через российско-эстонскую границу прошли 360 тысяч граждан.