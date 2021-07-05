Эстония готовится закрыть границу с Россией

Эстония готовится закрыть границу с Россией
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Меры будут усилены в ближайшее время

Министр юстиции Мариса Лаури выступила с предложением ужесточить правила пересечения границы между Россией и Эстонией из-за роста заболеваемости коронавирусом среди россиян. Об этом пишет эстонское издание Postimees.

Сейчас въехать на территорию республики можно по предъявлению отрицательного теста на коронавирус, при наличии справки о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании. Более того, пограничники могут проверять у россиян наличие QR-кодов с возможностью привлечения к ответственности за их подделку. Однако в ближайшее время меры могут существенно ужесточить.

К 8 июля в Эстонии планируют разработать законопроект, предусматривающий возможность закрытия границы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в РФ, указывают эстонские СМИ. 

В последнее время, как пишут Delfi, на российско-эстонской границе произошло заметное увеличение потока проходящих граждан. Причем в обоих направлениях значения примерно одинаковые. Так, в июне всего через погранпункт прошли примерно 36 тысяч человек. В прошлом году таких людей было лишь 11 тысяч. В 2019 году в июне, до пандемии, через российско-эстонскую границу прошли 360 тысяч граждан. 

Источник: Postimees ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

ГостьБ
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Это говорит о том, что властям РФ пора честно признать, что мощностей для производства нужного объёма вакцин катастрофически не хватает, закупить необходимые объёмы Pfizer и Moderna, объявить обязательную вакцинацию, и вакцинировать население во избежание распространения штаммов дельта и дельта-плюс.
Деньги, имидж и статус - не главное.
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