В регионе объявлен трехдневный траур

Удалось обнаружить тела девяти человек у места крушения Ан-26, который разбился у поселка Палан в Камчатском крае. Спасатели выдвинулись к месту чрезвычайного происшествия на квадроциклах, далее прошли пешком. Пока что у поселка отлив, что позволяет заняться поисковыми работами.

К поискам обломков подключили танкер с водолазами, а также плавучий кран. Тело одного человека удалось опознать.

На Камчатке объявлен трехдневный траур. Родственникам погибших выплатят по 2 миллиона рублей в качестве страховых выплат, 1 миллион – от авиакомпании и по 500 тыс. от властей, передает РИА "Новости".

Как отмечает источник, в этом районе авиакатастрофа происходит не впервые – девять лет назад здесь разбился Ан-28. Все варианты маршрутов посадки обсудят после того, как будут расшифрованы бортовые самописцы судна.

Губернатор края призвал дождаться итогов расследования трагедии, прежде чем менять авиапарк. Представители Камчатского авиационного предприятия заявили, что перед крушением пассажирский лайнер не уходил на второй круг, аварийных сигналов не поступало.

Напомним, крушение пассажирского Ан-26 на Камчатке произошло 7 июня, в нескольких километрах от зоны посадки. Пилот перестал выходить на связь в назначенное время, к поискам позднее подключили Тихоокеанский флот. Некоторое время спустя были найдены обломки разбившегося судна. На борту самолета находились 28 человек.

Ранее эксперт, летчик-испытатель Анатолий Кнышов выразил предположение, что причиной трагедии Ан-26 и Ан-28 в 2012 году может быть плохая система захода на посадку.