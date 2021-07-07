Операторы нашли выход в условиях сильнейшего падения спроса

Вечная смена порядка авиационных перевозок, внутриотраслевая конкуренция и общее снижение бронирований заставили туроператоров вспомнить про забытый несколько лет назад формат – горящие туры. Одно из опасений рынка – история семилетней давности, когда в 2014 году такие путевки вышли на пик продаж, однако стали предвестником массового банкротства.

Однако таким образом туротрасль смогла поддержать спрос на фоне событий на Кубани и массовой изоляции россиян на Кубе. Возобновление полного авиасообщения с Турцией и привело к возвращению старых форматов с дисконтом и вылетом в ближайшие несколько дней. Скидки могут достигать 40%.

Участники рынка объяснили, что население стало откладывать покупку туров, из-за чего операторам пришлось снижать цену. В туротрасли жалуются, что комиссия по "горящим" для бизнеса составляет минимальный процент за продажу билетов, и, таким образом, рынок работает в минус для себя, пишет URA.ru.

Еще одна причина, по которой россиянам вернули "горящие туры" – туроператоры разочарованно признают, что спрос на турецкие курорты не стал ажиотажным. Всплеск бронирований сошел на нет, а средний чек с 22 июня упал на 7 тысяч, составив 105 тыс. рублей, передает "Коммерсант". Недельное проживание на турецком курорте в эконом-сегменте подешевело на 17% (29 тыс. рублей), продажи пока не дотягивают до уровня 2019 года.

Эксперты также утверждают, что спрос на Турцию падает из-за требований о ПЦР-тестах. Открываются и другие "забытые" направления – Тунис, Греция и Кипр, где за недельный период продажи выросли на 35-40%.

Ранее сообщалось о снижении цен на отели в Сочи.