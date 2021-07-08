Россияне ринулись искать билеты в Египет после решения Путина

Россияне ринулись искать билеты в Египет после решения Путина
Фото: Michael Rucker/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Самым популярным стал перелет в Хургаду

Жители России стали массово присматриваться к билетам в Египет. Это связано с разрешением перелетов в страну чартерными рейсами. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на исследование онлайн-сервиса для туризма ОneTwoTrip, которые попали в редакцию издания. 

Работники сервиса провели анализ поисковых запросов граждан России. Выяснилось, что в первый же час после снятия ограничений, спрос на авиабилеты в Египет подскочил на 143%. Специалисты сравнивали со средним значением за день. При этом просмотры билетов на рейсы в Хургаду увеличились на 266%, в Шарм-Эль-Шейх — на 243%, в Каир – на 40%. 

Отмечается, что Египет не состоит у россиян в числе самых любимых туристических направлений. Тем не менее запрет на перелеты в другие страны на фоне пандемии коронавируса могут сильно повысить спрос на курорты Египта. Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса, отметила, что осенью это направление может стать для россиян особенно привлекательным. В это время в Египте начинается бархатный сезон. 

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин разрешил прямые рейсы на курорты в Египет. Запрет продержался шесть лет. 

Источник: Лента.ру
Анна ГОНЧАРЕНКО

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