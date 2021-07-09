На первый план выходят четыре российских региона

В России растет спрос на внутренние туристические направления, несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию из-за распространения коронавируса. В туротрасли заявляют, что в регионах с начала весны было забронировано в десять раз больше туров в сравнении с суммарными показателями во всех остальных остальных странах из топ-10 для пользователей сервиса, сообщила гендиректор YouTravel.me Ольга Бортникова.

Так, в наиболее популярные направления, кроме Краснодарского края, входят Алтай, Камчатка, Карелия и Дагестан. Последний обогнал по популярности Алтай в два раза, если говорить о числе бронирований. Бортникова уверена: республика имеет огромнейший потенциал и может стать центром притяжения туристов на постоянной основе.

По словам спикера, Дагестан – уникальное место, богатое природой, культурой и историей. Немаловажный бонус – невысокие цены. Основной поток среди туристов – любители активного отдыха, которые нашли свое место в условиях закрытых границ.

Алтай также весьма популярен среди россиян – не в последнюю очередь из-за своей богатой природы и "духовной силы". Регион можно смело считать настоящей находкой для любителей авторских туров за его каменные изваяния и горные озера.

Карелия же идеальна для любителей абстрагироваться от бешеной городской жизни. Республика славится водопадами и горами. А Камчатка, как считают многие туристы – исток настоящей России.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что размещение в сочинских отелях подешевело для туристов примерно на десять процентов из-за новых ограничительных мер и открытия популярных турецких направлений. Пока что бронирование проходит без бешеных темпов, россияне не отказываются в массовом порядке от туров.