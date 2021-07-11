Каждая была готова бороться за место под солнцем

Пандемия коронавируса перевернула жизни практически всего человечества с ног на голову. Сейчас для большинства россиян недоступны поездки на зарубежные курорты. Однако весь год трудившиеся в поте лица люди не могут отказаться от долгожданного отдыха. Отпуска приходится проводить только на отечественных курортах, которые уже практически лопаются от наплыва путешественников.



Обстановку в Краснодарском крае усугубило недавнее буйство стихии. Мало того, что на пляжи этого региона хлынули жители со всех уголков нашей страны – в курортных зонах яблоку негде упасть. Так еще после проливных дождей и мощных ветров существенная часть пляжей оказалась завалена мусором и закрыта для отдыха.

Все эти факторы поставили людей в очень сложную ситуацию. Позагорать и искупаться в море хочется всем, но небольшие пригодные для размещения отдыхающих пляжи не могут вместить всех желающих. Доходит до того, что туристы устраивают драки за место под солнцем. Одну из таких подтасовок опубликовал телеканал "360".

Две женщины настолько устали от сложностей в отпуске, что пустились в драку, когда не смогли поделить шезлонги. Воинственные россиянки для отстаивания своих позиций серьезно вооружились. Одна схватила в руку тапок, а другая загребла целую ладонь гальки. Разнимать агрессивных дам пришлось окружающим мужчинам и полицейским.

При этом каждая из сторон считает себя невиновной. Женщины уже написали заявления в полицию друг на друга.

Напомним, недавно Анапу потряс скандал из-за хозяйки одного из отелей, обругавшей матом гостей. Позже выяснилось, что гостиница сквернословки будет закрыта.