Совсем не "райский уголок": россиянка разочаровалась в отдыхе в Краснодарском крае

Совсем не "райский уголок": россиянка разочаровалась в отдыхе в Краснодарском крае
Фото: Evgenii Shabanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Путешественница жалеет о потраченном времени

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в отдых россиян. В этом году большая часть туристов отправилась в отпуск на отечественные курорты. Но в Сети один за другим появляются отрицательные отзывы, в которых путешественники признаются, что им жаль потраченного времени и денег. К такому же выводу пришла россиянка, которая провела несколько дней в "райском уголке" Краснодарского края. 

Туристка отправилась в Голубую бухту, которая расположена недалеко от Геленджика. Автор негативного отзыва надеялась, что, как и в прошлые разы, сможет насладиться тишиной, запахом сосен и прозрачной голубой водой. 

Вместо этого путешественнице пришлось столкнуться с переполненными пляжами и постоянными проблемами с водой. В один момент россиянка даже призналась, что пожалела о том, что не развернулась и не уехала сразу же. 

Во-первых, девушке не понравилось, что вода в кране невкусная, поэтому для готовки придется закупать большие пятилитровые бутыли. Также вода постоянно отсутствовала в номерах. Особенно неприятно было сталкиваться с этой проблемой, когда туристы возвращались в гостевой дом с пляжа. 

Пляж, кстати, тоже оказался до отвала забит туристами, хотя раньше о Голубой бухте знали немногие, поэтому "никто не дышал друг другу в пяточки".  Море тоже оказалось грязным и мутным, хотя погода стояла хорошая. 

Один из немногих плюсов – недорогое жилье. 

Так или иначе, россиянка решила, что больше на отдых в это место не поедет, уж слишком много минусов при таком небольшом количестве преимуществ. 

Ранее турист поделился впечатлениями от отдыха в Крыму после потопа.

Источник: Канал "Под зонтиком" в Яндекс.Дзен ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость277256
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Куда вас всё несет Кругом коронавирус Ураганы Ливни Потоп Смерчи Пожары Куда вас <цензура> несёт всех Сидите пока дома На улице жара Можно <цензура> загорать ни куда не ехать Климат поменялся У моря стало жмить страшно
Гость273824
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Вирус успешно в писался в гос программы по сокращению затрат валюты, ожесточению контроля по передвижению граждан и осваиванию денег. Нет худа без добра...
Гость277238
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отдых в Крыму? нифигасе прикол. Это после Крыма надо отдыхать прежде чем выходить на работу.
Шаман
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Просто местечко проклятое, там даже солидные 100 млрд-ные апарт-отели - плесневеют. А то что нет воды, нет ливневок, нет противопожарных самолетов и егерей, нет порядка и общественного контроля - так это традиции, со времен 90х. Их еще скрепами называют.
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