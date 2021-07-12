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Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в отдых россиян. В этом году большая часть туристов отправилась в отпуск на отечественные курорты. Но в Сети один за другим появляются отрицательные отзывы, в которых путешественники признаются, что им жаль потраченного времени и денег. К такому же выводу пришла россиянка, которая провела несколько дней в "райском уголке" Краснодарского края.
Туристка отправилась в Голубую бухту, которая расположена недалеко от Геленджика. Автор негативного отзыва надеялась, что, как и в прошлые разы, сможет насладиться тишиной, запахом сосен и прозрачной голубой водой.
Вместо этого путешественнице пришлось столкнуться с переполненными пляжами и постоянными проблемами с водой. В один момент россиянка даже призналась, что пожалела о том, что не развернулась и не уехала сразу же.
Во-первых, девушке не понравилось, что вода в кране невкусная, поэтому для готовки придется закупать большие пятилитровые бутыли. Также вода постоянно отсутствовала в номерах. Особенно неприятно было сталкиваться с этой проблемой, когда туристы возвращались в гостевой дом с пляжа.
Пляж, кстати, тоже оказался до отвала забит туристами, хотя раньше о Голубой бухте знали немногие, поэтому "никто не дышал друг другу в пяточки". Море тоже оказалось грязным и мутным, хотя погода стояла хорошая.
Один из немногих плюсов – недорогое жилье.
Так или иначе, россиянка решила, что больше на отдых в это место не поедет, уж слишком много минусов при таком небольшом количестве преимуществ.
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