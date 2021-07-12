Долгожданный отдых на Красном море может обернуться проблемами с пищеварением

Россиянам, которые ждут открытия египетских курортов, в поездке следует быть очень осторожными с выбором еды на шведских столах: большинство продуктов будут низкого качества. Это признают сотрудники местных турагентств.

По словам владельца крупной туристической фирмы в Хургаде Мохаммеда Шабира, проблема в том, что продукты за последний год в Египте сильно подорожали.

"Цены приблизились к среднеевропейским. Поднимать стоимость номеров отельерам нельзя – в республике суровая конкуренция. Поэтому, начинают мухлевать с качеством и количеством еды",

– приводит "АиФ" слова Шабира. Он рассказал, что разбавляют не только виски и вино – льют воду даже в колу. И это не самое страшное. Хуже, когда в алкоголь добавляют "бадягу" неизвестного происхождения. Мясо и рыбу отельеры закупают самого низкого качества. Чтобы скрыть это, они маскируют блюда подливами, тушеными овощами, гарнирами.

Несъеденную еду обязательно пускают в ход: не съели постояльцы жареную курицу сегодня – завтра им подадут куриный рулет из нее, не доели ломтики арбуза и апельсина – к вечеру из постоявших на жаре ягод и фруктов сделают смузи.

Впрочем, откровенно испорченными продуктами вряд ли накормят – санитарные проверки по отелям ходят строгие. И все же местные знатоки рекомендуют туристам налегать не на мясо, морепродукты или рыбу, а на овощи: они в Египте свои, довольно дешевые и с ними нет смысла баловать.

Ранее президент РФ отменил запрет на полеты чартерных рейсов на египетские курорты. Авиационные власти двух стран сейчас согласовывают дату открытия полетов, передает РИА ФАН.