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Появились отличные новости для жителей России, соскучившихся по разнообразным туристическим поездкам. Европейские власти нашли способ облегчить нашим гражданам въезд на территорию государств союза. Если ответственным лицам в верхах удастся договориться, вскоре ворота Европы распахнутся для защищенных от COVID-19 россиян.
Выяснилось, что представители Европейского союза уже отправили в нашу страну технические сведения об электронных COVID-сертификатах. Данный инструмент с лета используется на территории еврообъединения для обеспечения безопасного перемещения людей внутри ЕС, пишет издание "Известия".
Также сообщается, что в скором времени представители российского Министерства здравоохранения приступят к обсуждению с партнерами из Европы признание наших сертификатов вакцинации.
Если переговоры увенчаются успехом, российским туристам не придется ждать, пока на европейской территории одобрят разработанные нашими учеными препараты для вакцинации от COVID-19. Признание российского сертификата позволит путешественникам на основании этого документа совершать поездки по Европе.
В Минздраве поддержали инициативу европейцев запустить переговоры по животрепещущему вопросу, пишет издание URA.RU. Для многих россиян очень важно иметь возможность свободно перемещаться по миру.
Кстати, недавно в профильном министерстве указали на противопоказания к вакцинации от COVID-19. Тяжелым аллергикам придется воздержаться от прививки.
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