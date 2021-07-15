Привитым россиянам подумывают разрешить въезд в Евросоюз

Привитым россиянам подумывают разрешить въезд в Евросоюз
Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
Власти вскоре начнут беседовать на эту тему

Появились отличные новости для жителей России, соскучившихся по разнообразным туристическим поездкам. Европейские власти нашли способ облегчить нашим гражданам въезд на территорию государств союза. Если ответственным лицам в верхах удастся договориться, вскоре ворота Европы распахнутся для защищенных от COVID-19 россиян.

Выяснилось, что представители Европейского союза уже отправили в нашу страну технические сведения об электронных COVID-сертификатах. Данный инструмент с лета используется на территории еврообъединения для обеспечения безопасного перемещения людей внутри ЕС, пишет издание "Известия".

Также сообщается, что в скором времени представители российского Министерства здравоохранения приступят к обсуждению с партнерами из Европы признание наших сертификатов вакцинации.

Если переговоры увенчаются успехом, российским туристам не придется ждать, пока на европейской территории одобрят разработанные нашими учеными препараты для вакцинации от COVID-19. Признание российского сертификата позволит путешественникам на основании этого документа совершать поездки по Европе.

В Минздраве поддержали инициативу европейцев запустить переговоры по животрепещущему вопросу, пишет издание URA.RU. Для многих россиян очень важно иметь возможность свободно перемещаться по миру.

Кстати, недавно в профильном министерстве указали на противопоказания к вакцинации от COVID-19. Тяжелым аллергикам придется воздержаться от прививки.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость278664
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И для каких это "многих россиян" так важно перемещаться за границей? До сих пор 80% никуда ни разу не ездили. А вот оставшиеся прям никуда без заграницы. Надо налоговую в аэропортах прописать. Выяснить - кто же это такой богатый остался на второй год пандемии?
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