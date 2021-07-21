Блогер отметил, что проблема существует не один год

Россиянин рассказал о своем отдыхе в крымском городе Феодосия. Впечатлениями от пребывания там он поделился в личном блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Путешественник обратил внимание на то, что отходы из канализации попадают в море. Однако это не смущает туристов, и они продолжают купаться в грязной воде.

По словам автора блога, эта проблема существует уже несколько лет. Но власти города по какой-то причине не спешат ее устранять.

Мужчина рассказал, что речка, несущая зловонные отходы в море, находится в самом оживленном месте. Рядом выступают уличные музыканты, гуляют семьи с детьми, ведется торговля.

"Видимо, люди сами такие нечистые, что выбирают нечистые места для отдыха", – предположил россиянин.

Примечательно, что автор называет Феодосию родным городом. И ему крайне неприятно, что курорт приобретает плохую репутацию. При этом закрывать глаза на очевидные недостатки блогер не собирается.

Путешественник заявил – лучше всего купаться в пяти километрах от центра. Там находится так называемый Золотой пляж с чистой водой и мелким песком.

Турист понадеялся на то, что его отзыв прочитают "нужные люди", и тогда ситуация на пляжах изменится в лучшую сторону.

Ранее россиянка поделилась своими впечатлениями от отдыха в Краснодарском крае. Она побывала в Голубой бухте неподалеку от Геленджика и осталась разочарована.