Неуважение к пешеходам и наглость местных: российские туристы рассказали о минусах отдыха в Турции

Неуважение к пешеходам и наглость местных: российские туристы рассказали о минусах отдыха в Турции
Фото: Onur Dogman/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Путешественники выявили четыре главных недостатка

Прожившие некоторое время в турецком городе Аланья туристы из России поделились своими впечатлениями от отдыха в стране. Их отзыв появился на канале "Тонкости туризма" на платформе "Яндекс.Дзен".

Россияне отметили, что у них осталось достаточно приятное впечатление от пребывания в Турции. Их поразили местные пейзажи, а также чистота в городе. Однако не обошлось и без разочарований.

По словам соотечественников, главный минус заключается в неуважительном отношении к пешеходам со стороны водителей.

"Ты можешь стоять посередине дороги на пешеходном переходе, а водители, как бараны, будут пролетать перед тобой на больших скоростях", - говорится в блоге.

Крайне редко автомобилисты тормозят, чтобы пропустить пешеходов. Хоть какую-то культуру вождения имеют только иностранцы и девушки-турчанки.

Второй минус – бестактность многих местных жителей. В пример путешественники привели ситуацию, когда знакомые продавцов пролезают к кассе вне очереди, не обращая внимания на женщин с детьми и других покупателей.

Также туристы из России остались недовольны тем, что местные часто делают замечания по поводу отсутствия масок. Хотя сами позволяют себе находиться без средств индивидуальной защиты.

Россияне добавили – их впечатление от пребывания в Аланье также немного омрачил тот факт, что в городе полно курящих людей. При этом они пускают дым там, где им захочется – будь то детская площадка или другое непредназначенное для курения место.

Ранее эксперты рассказали, за что туриста могут посадить в тюрьму в Турции. 

Источник: Канал "Тонкости туризма" в "Яндекс.Дзен" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость281873
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Гость280121
рюзькие свиньи везде хотят хозяевами быть, хрена вам, скрепные!!!!
Свиномовный за своих шароварников впрягся, бо вся украина - это турецкий траходром во главе с бабой, у которой имя читается справа налево.
Гость280121
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рюзькие свиньи везде хотят хозяевами быть, хрена вам, скрепные!!!!
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