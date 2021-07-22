Путешественники выявили четыре главных недостатка

Прожившие некоторое время в турецком городе Аланья туристы из России поделились своими впечатлениями от отдыха в стране. Их отзыв появился на канале "Тонкости туризма" на платформе "Яндекс.Дзен".

Россияне отметили, что у них осталось достаточно приятное впечатление от пребывания в Турции. Их поразили местные пейзажи, а также чистота в городе. Однако не обошлось и без разочарований.

По словам соотечественников, главный минус заключается в неуважительном отношении к пешеходам со стороны водителей.

"Ты можешь стоять посередине дороги на пешеходном переходе, а водители, как бараны, будут пролетать перед тобой на больших скоростях", - говорится в блоге.

Крайне редко автомобилисты тормозят, чтобы пропустить пешеходов. Хоть какую-то культуру вождения имеют только иностранцы и девушки-турчанки.

Второй минус – бестактность многих местных жителей. В пример путешественники привели ситуацию, когда знакомые продавцов пролезают к кассе вне очереди, не обращая внимания на женщин с детьми и других покупателей.

Также туристы из России остались недовольны тем, что местные часто делают замечания по поводу отсутствия масок. Хотя сами позволяют себе находиться без средств индивидуальной защиты.

Россияне добавили – их впечатление от пребывания в Аланье также немного омрачил тот факт, что в городе полно курящих людей. При этом они пускают дым там, где им захочется – будь то детская площадка или другое непредназначенное для курения место.

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