По предварительным расчетам, регион потеряет свыше миллиона туристов

Июнь текущего года стал для отечественной туротрасли рекордом по реализации туров на Кубань. Месяц спустя показатели превысили уровень двухлетней давности на 15-20%. При этом в августе ожидается спад на 15-34%, о чем сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Как отмечает источник, в июне Краснодарский край пережил туристический бум по статистике продаж путевок. Показатели превысили доковидный уровень на 85 процентов. Причина, уверены в АТОР, заключалась в отсутствии ограничений по коронавирусной эпидемии, наличии программы кешбэка на внутрироссийские туры, а также отсутствии конкуренции с заграничными направлениями.

Однако месяцем позднее ситуация ухудшилась из-за новых эпидемиологических требований: у туристов стали запрашивать для заселения в отели справку о наличии антител с ПЦР-тестами. Однако июльский показатель оставался выше доковидного на 15-20%.

С 1 августа в Краснодарском крае действует новое правило: туристы обязаны предоставить отельерам справку с сертификатом о вакцинации, либо же документ, подтверждающий перенесенный коронавирус. Объем бронирований на этом фоне упал – особенно в среднем и бюджетном сегменте.

Так, многие россияне предпочли отказаться от бронирований, либо же остановить свой выбор на частном секторе, чтобы обойти новые требования. Некоторые предпочли Кубани Крым, где подобные ограничения не действуют.

Осень также проседает по отношению к 2019 году на 27-46%. В основном спад коснулся бюджетного и среднего сегмента.

В АТОР прогнозируют, что в целом за август и сентябрь кубанские отельеры не досчитаются около трети бронирований – это минимум 1,6 миллиона туристов.

"Около половины из них заберут Турция с Египтом при разрешении чартерных рейсов. Еще половина либо откажется от отпуска, либо выберет частный сектор", – полагают эксперты.

Ранее российские туристы рассказали о главных недостатках отдыха в Турции.