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Турцию накрыли пожары из-за аномальной жары. У некоторых российских туристов, отдыхающих в этой стране, мог возникнуть вопрос, получат ли они какую-либо компенсацию. Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин полагает, что это не тот случай.
Эксперт пояснил URA.RU: стихийного бедствия нет, россиян из отелей не выселяют. Экскурсии, скорее всего, перенесут.
Впрочем, если есть соответствующая услуга в страховом пакете, то люди могут получить компенсацию. При этом пожары в Турции не редкость, в случае угрозы жизни людей эвакуируют.
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