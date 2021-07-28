Россияне не получат компенсацию из-за пожаров в Турции

Ситуация в этой южной стране не носит характер стихийного бедствия

Турцию накрыли пожары из-за аномальной жары. У некоторых российских туристов, отдыхающих в этой стране, мог возникнуть вопрос, получат ли они какую-либо компенсацию. Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин полагает, что это не тот случай.

Эксперт пояснил URA.RU: стихийного бедствия нет, россиян из отелей не выселяют. Экскурсии, скорее всего, перенесут. 

Впрочем, если есть соответствующая услуга в страховом пакете, то люди могут получить компенсацию. При этом пожары в Турции не редкость, в случае угрозы жизни людей эвакуируют.

Отдел информации

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