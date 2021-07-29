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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что волна лесных пожаров, вспыхнувшая на юге страны, стала национальной катастрофой для республики. Правоохранительные органы ведут расследование причин трагедии.
Как отметил пресс-секретарь Эрдогана на своей странице в "Твиттер", работы по изучению причин бедствия будут вестись бесперерывно.
Густым дымом охвачены Мармарис, Бодрум, Адана, Мерсим и Кайсери. В Сиде туристы купаются на пляжах под заалевшим небом, солнца практически не видно. По словам одной россиянки, отдыхающей в Турции, отель, в котором она находится, покрыт смогом. Кругом стоит туман, людям тяжело дышать из-за дыма. По последним данным, из-за пожара в Анталье погибли три человека.
В АТОР рассказали, что из-за природного бедствия россияне начали отменять свои туры в Сиде. Однако это явление пока что не носит массовый характер. От забронированных поездок отказались лишь те туристы, кто собирался в ближайшее время прилететь в регион. Они не желают отдыхать в некомфортных условиях, пишет "Петербургский дневник".
Пожар в Турции вспыхнул 28 июля в Анталье у Манавгата на мусорном полигоне. Огонь перекинулся на леса, добравшись до жилых районов. Минсельсхоз заявил о гибели троих человек и 122 пострадавших. По состоянию на 29 июля, местные экстренные службы эвакуировали 18 населенных пунктов. Россиян среди пострадавших нет.
Известно, что на юг республики переброшены самолеты Бе-200, которые задействованы в ликвидации горения.
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