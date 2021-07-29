Из-за природной катастрофы россияне массово отказываются от туров

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что волна лесных пожаров, вспыхнувшая на юге страны, стала национальной катастрофой для республики. Правоохранительные органы ведут расследование причин трагедии.

Как отметил пресс-секретарь Эрдогана на своей странице в "Твиттер", работы по изучению причин бедствия будут вестись бесперерывно.

Густым дымом охвачены Мармарис, Бодрум, Адана, Мерсим и Кайсери. В Сиде туристы купаются на пляжах под заалевшим небом, солнца практически не видно. По словам одной россиянки, отдыхающей в Турции, отель, в котором она находится, покрыт смогом. Кругом стоит туман, людям тяжело дышать из-за дыма. По последним данным, из-за пожара в Анталье погибли три человека.

В АТОР рассказали, что из-за природного бедствия россияне начали отменять свои туры в Сиде. Однако это явление пока что не носит массовый характер. От забронированных поездок отказались лишь те туристы, кто собирался в ближайшее время прилететь в регион. Они не желают отдыхать в некомфортных условиях, пишет "Петербургский дневник".

Пожар в Турции вспыхнул 28 июля в Анталье у Манавгата на мусорном полигоне. Огонь перекинулся на леса, добравшись до жилых районов. Минсельсхоз заявил о гибели троих человек и 122 пострадавших. По состоянию на 29 июля, местные экстренные службы эвакуировали 18 населенных пунктов. Россиян среди пострадавших нет.

Известно, что на юг республики переброшены самолеты Бе-200, которые задействованы в ликвидации горения.