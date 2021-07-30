Наплыв желающих покататься образовал толпу, растянувшуюся на десятки метров

На горном курорте в Сочи столпились сотни россиян, которые намерены прокатиться на местных подъемниках. Видео с толпящимися туристами уже распространили в соцсетях. В комментариях многие принялись рвать и метать: мол, граждане готовы терпеть жару и стоять часами на ногах, чтобы в итоге заплатить бешеные цены за сущий пустяк.

Из описания к ролику можно узнать, что очередь образовалась у горы Роза Хутор. Небывалый ажиотаж: на десятки метров друг за другом плотно выстроились туристы, которые ждут часами своего череда.

В комментариях в Instagram многие принялись критиковать туристов. Недовольные заявили, что, кроме бешеных цен, ничего интересного там не увидеть.

"Заранее выстроилась очередь, на зимний сезон", "Канатка скоро уже рухнет вниз", "Каждый год опять и опять!", "Больные, да есть маршруты дешевле и интересней. Какой же кайф: болтаться два часа на тросе", "Круто на жаре постоять? И это отдых?" "За чем стоите? Что раздают?", – пишут в комментариях пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Одна из сотрудниц, работающих на канатной дороге, заявляет, что потоки желающих быстро продвигаются вперед: в одну кабину помещаются семь-восемь человек, и время ожидания серьезно сокращается, пишет "Комсомольская правда".

Как отмечает источник, сейчас на черноморских курортах стоит жара. В обеденное время медики рекомендуют не ходить на пляж, чтобы не заработать солнечный удар с ожогами. А многие переводят дух в горах, чтобы насладиться свежим воздухом с прохладой.