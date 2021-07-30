Ранний срок подачи заявления увеличивает шансы получить назад больше израсходованных средств

Случаи отказа россиян от поездок в Турцию в настоящее время единичны. Однако, если явление приобретет массовый характер, желающие могут вернуть потраченные деньги в соответствии с договором. Правда, полностью вернуть средства невозможно.

В конце июля лесные пожары в Турции дошли до Антальи. В стране стоит 40-градуное пекло, остаются неликвидированными свыше десяти очагов возгорания. Несмотря на постепенное улучшение ситуации, природная катастрофа вызывает у части населения сомнения по поводу поездки в Турцию.

Как отметили в АТОР, те, кто еще не уехал отдыхать, могут отказаться от брони на условиях заключенного договора. 28 и 29 июля туроператоры фиксировали соответствующие запросы, но дело идет лишь о единичных случаях. Ростуризм заявляет, что россиянам возместят стоимость тура за вычетом реальных расходов оператора.

В АТОР предупреждают: размер удержанного определяется временем – следует принимать во внимание, за сколько дней был зафиксирован отказ. Такое право есть у тех, у кого имеются на руках путевки и договор, где содержатся соответствующие условия.

Полноразмерный возврат гарантирован лишь в том случае, если принимающее государство признало форс-мажор, угрожающий безопасности людей. Однако пока что у желающих нет на то оснований. В Турции не проводится эвакуация туристов. Для этого компетентные органы обязаны объявить регион местом бедствия, чего никто не делает. Получается, что никто не считает ситуацию настолько угрожающей для отдыхающих.

Для отмены бронирования необходимо подать в турфирму заявление с просьбой аннулировать тур и вернуть средства. У ряда компаний такая опция доступна через личный кабинет в электронном формате, в иных случаях требуется заполнить документ от руки. Можно также потребовать обмена тура на другую дату.

Претензия будет рассмотрена в течение десяти дней с момента ее получения. При отсутствии ответа необходимо уточнить у оператора или агентства статус заявления.

Так, за 30 или более дней клиенту возвращается полная сумма. За 20-30-дневный срок – 90% 15-20 и 7-15 – 75 и 50 процентов соответственно. Средства не будут возвращены при подаче заявления менее чем за шестидневный срок.

Ранее в администрации Эрдогана заявили, что пожары в Турции стали национальной катастрофой.