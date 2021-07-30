Туристам объяснили, что часть строения осталась целой

Двое россияне снова оказались в зоне эвакуации после того, как их временно вывезли из отеля. Туристов вернули в то же самое здание, о чем они поведали журналистам.

Так, россияне отдыхали в отеле Ичмелер в Мармарисе, однако из-за лесных пожаров их эвакуировали. Позднее туристов увезли назад в полуобгоревшее здание.

"Сказали, что отель сгорел лишь наполовину. Другая половина осталась целой", – объяснили россияне ситуацию.

Журналисты попытались позднее связаться с представителями туроператора, который организовал для россиян отдых в указанном отеле. Однако комментарий получить не удалось.

Информацию о заселении эвакуированных граждан в те же отели подтвердил в комитете Государственной думы по туризму. Чиновники отметили, что турецкие власти провели эвакуацию россиян из нескольких мармарисских гостиниц, однако несколько часов спустя их стали заселять обратно.

Напомним, в конце июля турецком Манавгате вспыхнул сильнейший лесной пожар. Четверо погибли в результате инцидента. Позднее огонь перекинулся на Мармарис. Представители Генерального консульства РФ в Турции предупредили граждан России о возможной эвакуации. Позднее атташе Андриан Андрианов сообщил, что опасность миновала, в течение суток эвакуированных туристов вернут в гостиницы.

В ведомстве также отметили, что пострадавших среди россиян нет. Несколько человек обратились к медикам из-за отравления угарным газом, среди них граждане РФ отсутствуют. Разгоревшаяся стихия добралась 29 июля до Бодрума и оказалась весьма близко от отелей, туристов оперативно расселили. Однако позднее с огнем справились, передает телеканал "360"