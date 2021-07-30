Спасшихся от пожара в Турции россиян увезли назад в сгоревший отель

Спасшихся от пожара в Турции россиян увезли назад в сгоревший отель
Фото: Cevin Dettlaff /dpa/ www.globallookpress.com
Туристам объяснили, что часть строения осталась целой

Двое россияне снова оказались в зоне эвакуации после того, как их временно вывезли из отеля. Туристов вернули в то же самое здание, о чем они поведали журналистам.

Так, россияне отдыхали в отеле Ичмелер в Мармарисе, однако из-за лесных пожаров их эвакуировали. Позднее туристов увезли назад в полуобгоревшее здание. 

"Сказали, что отель сгорел лишь наполовину. Другая половина осталась целой", – объяснили россияне ситуацию.

Журналисты попытались позднее связаться с представителями туроператора, который организовал для россиян отдых в указанном отеле. Однако комментарий получить не удалось.

Информацию о заселении эвакуированных граждан в те же отели подтвердил в комитете Государственной думы по туризму. Чиновники отметили, что турецкие власти провели эвакуацию россиян из нескольких мармарисских гостиниц, однако несколько часов спустя их стали заселять обратно.

Напомним, в конце июля турецком Манавгате вспыхнул сильнейший лесной пожар. Четверо погибли в результате инцидента. Позднее огонь перекинулся на Мармарис. Представители Генерального консульства РФ в Турции предупредили граждан России о возможной эвакуации. Позднее атташе Андриан Андрианов сообщил, что опасность миновала, в течение суток эвакуированных туристов вернут в гостиницы.

В ведомстве также отметили, что пострадавших среди россиян нет. Несколько человек обратились к медикам из-за отравления угарным газом, среди них граждане РФ отсутствуют. Разгоревшаяся стихия добралась 29 июля до Бодрума и оказалась весьма близко от отелей, туристов оперативно расселили. Однако позднее с огнем справились, передает телеканал "360"

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Американской спортсменке стало мерзко от успехов россиян на Олимпиаде-2020

Она уверена, что команды из РФ "здесь быть не должно"

Литовская стена из колючей проволоки у Белоруссии приведет к катастрофическим последствиям

Ближе к концу августа госграница может превратиться в массовое кладбище погибших животных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей