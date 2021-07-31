Менеджер по туризму рассказала, как сэкономить, планируя путешествие

Куда выгоднее всего бронировать туры в августе и как потратить меньше денег – секреты раскрыла Евгения Жаркова. По словам менеджера по туризму, в конце лета уже стоит задуматься о зимних путешествиях. Если бронировать пораньше, цены будут ниже. Есть шанс "поймать" самые большие скидки.



Если вы раздумываете, куда полететь именно в августе, то в конце этого летнего месяца путешествие в Турцию обойдется уже гораздо дешевле. В преддверии начала учебного года стоимость туров "проседает", объяснила эксперт. Также стоит обратить внимание на те курорты, где август – это уже не сезон. Можно полететь в Мексику, в Тунис или отправиться на Кубу.

На билетах на самолет тоже можно хорошо сэкономить. Для этого стоит выбирать чартеры, а не регулярные рейсы. Так вы сократите траты процентов на 30, а то и 40.

Сейчас обстановка в Турции оставляет желать лучшего. Российские туристы жалуются на пожары и ухудшившиеся условия для отдыха. Так, накануне россияне рассказали, как после эвакуации их привезли обратно в отель, который наполовину сгорел.

Тем, кто передумал лететь в Турцию, эксперт ранее дал несколько советов по возврату денег за путевку.