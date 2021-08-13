Грязное море и тошнотворная еда: россиянка разнесла популярный краснодарский курорт

Грязное море и тошнотворная еда: россиянка разнесла популярный краснодарский курорт
Фото: Serguei Fomine/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Жительница Урала решила не сдерживать свой негатив

Россиянка Е. Бикташева, живущая в Екатерингбурге, отправилась летом отдыхать в поселок Джугба, который расположен в Туапсинском районе, и увидела массу поводов для критики. Самые неприятные моменты она довела до журналистов.

История началась с местного продавца – скряга предложил женщине "бесплатный пакет", с важным видом заявив, что такой сервис доступен не для всех. Однако этот случай оказался для туристки единственным примером обслуживания клиентов за все пять дней, проведенные в Джугбе.

Россиянка призналась, что отправилась на юг, чтобы морально разгрузиться и развеяться у морского воздуха в компании с близкой подругой. Однако ожидания не оправдались.

Внимание Бикташевой привлекли горы мусора – оставленная туристами грязь продолжает гнить. Даже "скидка на потоп" не слишком спасает положение – на первых этажах располагаются магазины и пивные лавки с разбитыми окнами и подтопленным полом, и намеков на скорое восстановление явно нет. Затопленным оказался и первый этаж в отеле, где обосновалась жительница Екатеринбурга. 

Россиянка обратила внимание и на грязное море. Вода не очищается даже во время штиля. С гор приносит "все, что может нести" –  прелести канализационных стоков, которые совершенно не смущают толпы купающихся людей, бьющих впоследствии панику из-за подхваченных инфекций.

Женщина раскритиковала и сервис, назвав такое слово "неприменимым" – в очереди в лавке она увидела, как тучная дама "поперла как танк" к прилавку, после чего ее вне очереди с улыбкой на лице обслужил кассир. Оказалось, что женщина продает на курорте черепашек.

"Казалось бы, улыбнись мне в лавке, пригласи к своему лотку, но нет. Тут вообще не принято улыбаться, этого не делают ни продавцы сувениров, ни зазывалы на экскурсии, ни в столовых, ни на пляже", – заявила туристка.

Бикташева коснулась и еды, запахи которой показались ей невыносимыми – в 38-градусную жару на открытом воздухе на витрине красовались копчености, вареная кукуруза, шашлыки и рыба.

"Продавщица раскладывает порезанные кусочки руками прямо тут на улице из какой-то кастрюли сомнительной чистоты. Руки не в перчатках, а туристы это покупают, и детям в том числе", – рассказала россиянка.

Ранее пользователи Сети пришли в шок, увидев кадры с пустыми пляжами в Сочи.

Источник: E1 ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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