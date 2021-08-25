Девушка никак не ожидала, что разочаруется в курорте

Лето уже практически закончилось, однако впереди еще бархатный сезон, поэтому многие россияне раздумывают, куда бы съездить отдохнуть. Курортный грузинский город Батуми традиционно считается одним из лучших направлений для отдыха в странах бывшего СССР. Однако некоторых туристов путешествие на этот курорт жестоко разочаровало.



Так, неприятными впечатлениями от поездки в Грузию поделилась жительница России. Девушка сразу подчеркнула, что никаких претензий к этой стране у нее нет, однако отпуск все же был серьезно подпорчен.

Больше всего ей не понравился вид пляжей. Оказалось, что в высокий сезон никто особо не следит за их чистотой. В итоге место отдыха под солнышком оказалось завалено окурками, пустыми бутылками и прочим мусором.

При этом зона загрязнения не ограничивается городскими пляжами. По словам разочарованной путешественницы, весь город завален продуктами жизнедеятельности собак. Такие отходы встречаются даже в историческом центре, что особенно неприятно.

Также туристку возмутило отношение людей к гостям курорта. Официанты в кафе ведут себя весьма нерасторопно и могут целый час не выносить блюдо. Также они не обращают внимание на пожелания посетителей и даже могут нахамить.

Помимо этого, со слов россиянки выходит, что Батуми фактически заполонили цыгане. Они не дают туристам прохода и постоянно пытаются развести их на деньги. Девушка заключила, что вряд ли еще раз поедет на этот курорт, однако рассказала, что была в восторге от путешествия в Тбилиси. Своим мнением россиянка поделилась на платформе "Яндекс.Дзен".

Ранее россиянин пожаловался на странную особенность при заселении в турецкий отель.

