Женщина пригрозила заявлением в полицию

Туристка из России попыталась сделать замечание персоналу отеля в Турции, за что последние назвали ее "тупицей". Свое негодование женщина выразила в личном блоге на "Яндекс.Дзен".

Россиянка рассказала, что в последний день поездки решила отдохнуть на пляже: пришла ранним утром, чтобы погреться на солнце. Правда, все шезлонги были заняты полотенцами – туристы, по мнению автора, заранее обговаривают эти условия с работниками пляжа и оставляют деньги за неофициальное бронирование.

Возмущенная женщина решила высказать на этот счет все, что думает. Свои претензии туристка выразила сотрудникам на русском языке. Персонал незнакомую речь не понял и предложил выразиться на английском, в котором женщина была не очень сильна. Однако та решила не продолжать дискуссию и ретировалась.

"На что вслед услышала: "stupid" – тупица. Значение этого слова я примерно понимаю и сказала, что за грубость обращусь в полицию. Я турист, который оставляет в этой стране деньги. Сотрудник пляжа сказал в ответ: "рашен пипл бла-бла-бла", – высказалась автор.

По мнению женщины, иностранцы не терпят грубостей в свой адрес, однако при этом ограждают себя от перехода на личности и переругиваний с персоналом, ограничиваясь письменными жалобами – отели же пытаются в таких случаях найти компромисс. И в этом, на взгляд автора публикации, кроется разница в отношении персонала к иностранцам. Россияне же по неизвестным причинам подобный подход не практикуют.

Ряд пользователей выразили в ветке комментариев несогласие с автором, заявив, что никому не будут понятны требования и претензии на незнакомом языке. Один из подписчиков отметил, что всем прекрасно известны детали сервиса, которым пользуются в Турции немцы: граждане Германии платят персоналу за то, что те бронируют на них места на лежаках. В отечественной туриндустрии такие услуги отсутствуют – в том числе и на неофициальном уровне, так как россияне до сих пор не привыкли к культуре чаевых.