В страну свободно впускают не всех вакцинированных

Число заражений в Турции последние несколько дней бьет рекорды – накануне, к примеру, суточный прирост вырос до 28 тысяч человек. Это максимальное значение за все время пандемии. Всего, по последним данным, в стране проживает 83 миллиона граждан, из которых коронавирусом переболели более 6,7 миллионов.

Как ранее сообщали туроператоры, власти страны решили ужесточить правила для въезжающих. С 14 сентября впускать согласились лишь тех россиян, у кого имеется сертификат о вакцинации "Спутником V" или справка о перенесенном заболевании. Тем, кто сделал прививку "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком" во въезде будут отказывать.

Однако, по данным "Интерфакса", это не так. Россиянам, сделавшим прививку другим препаратом, можно посетить страну, только придется дополнительно сдать тест ПЦР, сделанный не позже 72 часов до въезда, либо результат теста на антиген – его нужно подготовить максимум за 48 часов до прибытия.

Особые правила действуют и для привитых "Спутником V". Вторая доза вакцины должна быть введена не ранее, чем за 14 дней до прилета.

Информацию об изменении правил журналисты получили в АТОР, которым, в свою очередь, объявили об этом компании-авиаперевозчики. Официального заявления турецкие власти на этот счет не делали.

"Ситуация с признанием или непризнанием определенных российских вакцин требует официального прояснения позиции турецкой стороны: состояние неопределенности не дает многим туристам возможности решить вопрос о поездке в Турцию", – заявили в АТОР.

Тем не менее, без дополнительных правил в страну может въехать любой желающий, если он привит вакциной, одобренной ВОЗ.