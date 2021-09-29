Вода по стенам и поломанный диван: туристка рассказала об ужасном отдыхе на Азовском море

Вода по стенам и поломанный диван: туристка рассказала об ужасном отдыхе на Азовском море
Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
Россиянка обругала местный пансионат

В последнее время русский юг стал пользоваться огромной популярностью среди жителей нашей страны. Кого-то на родные курорты загоняют коронавирусные ограничения, а кого-то жизненные обстоятельства. Одной россиянке пришлось отправиться на Азовское море, так как ее дочка принимала участие в спортивных сборах. Туристка была в ужасе от предложенных условий проживания.

Женщину вместе с ее наследницей разместили в пансионате в поселке Кучугуры. На территории этого оздоровительного комплекса девочка ежедневно занималась воздушной акробатикой на пилоне, так что большого выбора с местом размещения у россиянок не было. Однако мириться с тем, что есть, родственницы не смогли. Условия по истине были ужасными.

В первую очередь, гостьи столкнулись с необычным видом стен санузла – по ним текла вода. Огромное мокрое пятно на обоях еще можно было терпеть, однако когда инженер после настоятельных жалоб пришел все исправить, ситуация резко ухудшилась: тогда уже вода добралась до пола и залила всю ванную комнату.

Также женщину поразило состояние спального места. На одном диване просто отсутствовала секция, из-за чего спать там было невозможно. Недостающую деталь вскоре принесли, однако сказали, что теперь диван будет стоять только в разобранном виде (занимая полкомнаты).

В конце концов, разъяренная постоялица устроила разнос руководству и переехала в другой номер, который, впрочем, не сильно отличался от предыдущего. Женщина подчеркнула, что никому бы не рекомендовала отдыхать в этом месте.

К слову, недавно другую нашу соотечественницу ужаснул отпуск в Грузии. Толпы цыган и грязные пляжи разочаровали россиянку.

Источник: Яндекс. Дзен ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость312956
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слово "россия" и слово "отдых" не совместимы.
все что есть в этой поганой стране - все плохо.
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