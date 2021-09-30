Эксперты предложили россиянам направления на любой вкус

Треть осени практически закончилась, а значит не за горами любимый праздник жителей России – Новый год. Многие стараются провести длинные каникулы за пределами родных мест. Специалисты по туризму рассказали, где недорого можно отдохнуть.

Для расчетов использовали турпакеты на двоих на семь дней с перелетом из Москвы без питания.

Дешевле всего отпуск на новогодних каникулах обойдется туристам в Крыму. За неделю на двоих нужно будет выложить 16 300 рублей. Встреча Нового года в Анапе будет стоить 23 800 рублей. Если захочется провести время в Сочи, то нужно выделить из семейного бюджета 33 300 рублей. Отдых в Красной поляне обойдется в два раза дороже.

При этом многие россияне отдают предпочтение именно отечественным курортом. Такое направление выбирают 44% туристов.

Однако немало российских граждан желают все же покинуть родную страну и отправиться на заграничные курорты. Больше всего россияне проявляют интерес к Турции. Самый дешевый тур в это государство обойдется путешественникам в 68 400 рублей. Здесь будет действовать система "все включено".

Для тех кто пожелает отправиться в Страну пирамид, нужно подготовить свой бюджет к растрате, как минимум, 89 400 рублей. За эти деньги можно отдохнуть в египетском Шарм-эш-Шейхе.





Также можно слетать в Грецию, такая путевка будет стоить от 83 000 рублей. Новогодний отдых на Кипре обойдется в 72 000 рублей. Тем, кто привык себе ни в чем не отказывать, эксперты советуют отправиться на Мальдивы или Сейшелы – новогодняя путевка в эти страны будет стоить от 181 000 рублей, пишет Ratanews со ссылкой на ресурс Level.Travel.

Кстати, недавно туристка поделилась страшным рассказом об испорченном отдыхе на Азовском море.