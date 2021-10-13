Бюджетное направление превратилось в фешенебельный курорт

Многие российские туристы с нетерпением ждали, когда же возобновятся перелеты на египетские пляжи. Страна пирамид пользовалась большой популярностью у экономных путешественников. Теперь же все изменилось. По словам туроператоров, цены на курорт бьют все мыслимые и немыслимые рекорды.



Россияне надеялись, что с открытием Египта у них появится еще одно прекрасное место, где можно отдохнуть за небольшие деньги. Но невидимая рука рынка сделала свое черное дело. Из-за высокого спроса и небольшого количество рейсов, цены на отдых на Красном море оказались просто фантастическими. Тревогу бьют отечественные туроператоры.

Эксперты поражены дороговизной туров:

"Я не пойму, что с Египтом? Недельный тур на двоих из Москвы в Шарм-эш-Шейх стоит почти 250 тысяч рублей", – негодует турагент Наталья Котельникова.

Представительница туристического бизнеса отметила, что цены увеличиваются практически ежедневно. За два дня стоимость путевки может подскочить на 30 тысяч рублей.

По словам Котельниковой, для того чтобы отправиться в эту теплую страну на Новый год, семейству из четырех человек придется выложить около 600 тысяч рублей. Женщина убеждена, что россиянам такие поездки не по карману.

Глава одного из российских турагентств Александр Руднев согласен с коллегой.

"Прайс на курорты безумный, цены растут", – поражается эксперт.

По его мнению, за такие деньги во всегда славящуюся дешевизной страну поедут только ярые фанаты Египта.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, куда можно отправиться на Новый год, не разорившись.