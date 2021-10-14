Отправиться на курорты можно будет в скором времени

С девятого ноября этого года Россия снимет ограничения, касающиеся полетов в некоторые египетские города. Речь идет о Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

Ограничения будут сняты с регулярных и чартерных рейсов, вылетающих из российских городов, где возобновлены международные полеты. Об этом сообщает радио "Эхо Москвы".

Кроме того, с 09.11.21 РФ возобновляет авиасообщение с Норвегией, Нидерландами, Словений, Швецией, Таиландом и некоторыми другими государствами.

Ранее стало известно, что с пятого октября Россия возобновила прямые и обратные рейсы с Джибути, Перу, Южно-Африканской республикой, Данией и Новой Зеландией.