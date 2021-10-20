Пара уловок серьезно сократит расходы

Невидимая рука рынка обычно работает исключительно на увеличение цен. В таких условиях людям приходится ухищряться, дабы сохранить свои деньги. Необычный способ сэкономить на путешествиях предложила популярная блогерша из Америки.



Американка посетовала, что воздушные перевозчики нынче берут слишком много денег за провоз багажа. Для того чтобы привезти из путешествия все приглянувшиеся сувениры и не разориться на их транспортировке, можно прибегнуть к небольшой уловке.

Американка Кристен Блэк записала целую видеоинструкцию, как обмануть правила перевозки ручной клади. Хитроумная туристка предлагает перевозить объемные теплые вещи на шее. Так, особо габаритные джемпера и кофты можно свернуть в рулон и завязать на плечах, имитируя подушку для сна.

Также американка настаивает на том, что пустые карманы – лишние траты туриста. Эти "отсеки" можно доверху забить сувенирами и другими личными вещами. За счет такого провоза ручной клади на себе можно неплохо сэкономить.

Публикацию просмотрело огромное число интернет-пользователей. Стоит отметить, что многие из них решили намотать на ус подсказки американки и использовать их в дальнейшем. Однако, нашлись и те, кому показалось, что таким поведением можно привлечь внимание службы безопасности аэропортов.

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