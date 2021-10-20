Эксперты предупредили о росте цен на новогодний отдых в Крыму

Эксперты предупредили о росте цен на новогодний отдых в Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
За проживание в отеле эконом-класса придется заплатить от 18 тысяч рублей

Специалисты из туристической области рассказали, что в период новогодних праздников отдых в Крыму подорожает. Их слова приводит портал TourDom.ru.

Если сравнить стоимость проживания в черноморских отелях за 2019 и 2021 годы, то наблюдается тенденция к увеличению цен на 20-50%.

Эксперты привели данные, касающиеся стоимости четырехдневного проживания в крымских гостиницах на двух человек. Так, в период с 30 декабря по 2 января можно забронировать номер в отеле эконом-класса за 18-25 тысяч рублей. В эту стоимость входит только завтрак.

Если говорить про четырехзвездочные отели, то за четыре дня придется выложить из своего кармана от 51 до 61 тысячи рублей. Сюда входят перелет, проживание и питание три раза в день.

В гостиницах высшей категории имеются пакетные предложения за 90 тысяч рублей. За виллу с четырьмя спальнями нужно заплатить около одного миллиона рублей. За эти деньги можно ходить на завтрак, заниматься в фитнес-центре, а также наслаждаться отдыхом в аквазоне или в бассейне.

Специалисты из туротрасли акцентировали внимание на том, что многие отели не включают в стоимость новогодний банкет. Это можно объяснить так – владельцы гостиниц не исключают, что в любой момент местные власти введут какие-то ограничения из-за COVID-19. Поэтому чтобы не разочаровывать гостей черноморских курортов, вечеринки и прочие праздничные мероприятия им пока не предлагают. 

Источник: TourDom.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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