Нововведения будут действовать с ноября

С восьмого ноября в Америке будут действовать новые правила въезда на территорию страны. Об этом говорится на сайте госдепартамента США.

Документ был опубликован в понедельник, 25 октября. В соответствии с ним, имеющие неиммиграционные визы путешественники при посадке на рейс, который следует в Штаты, должны показать справку о вакцинации против COVID-19. Речь идет о препаратах, одобренных в США или признанных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, туристы обязаны предоставить справку на английском языке с отрицательным ПЦР-тестом. При этом результат должен быть получен не раньше чем за трое суток до поездки.

Новые правила не распространяются на несовершеннолетних и людей, которые по медицинским показаниям не могут сделать прививку. Данным категориям граждан нужно всего лишь показать результат ПЦР-исследования.

Справку о вакцинации могут не показывать и граждане или резиденты США. Им достаточно сдать ПЦР-тест за день до поездки.

В документе написано, что полностью вакцинированными считаются авиапассажиры, которым ввели второй компонент препарата не менее чем за две недели до полета – если речь идет о двухкомпонентных вакцинах. В случае с однокомпонентным лекарством, укол тоже должен быть сделан минимум за 14 дней до рейса.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о решении США по визам для россиян.