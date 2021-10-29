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Московская область вошла в список наиболее популярных российских регионов у туристов, решивших отдохнуть в нерабочую неделю. Такое заявление сделали в региональном правительстве.
Как отмечает источник, субъект занимает второе место по популярным туристическим направлениям по всей стране. На регион приходится примерно одна пятая всех внутренних туров, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
На первом месте находится Краснодарский край. На него приходится до 40% всех бронирований по стране после объявления о нерабочих днях.
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