Курортные отели не любят экономных гостей

Пандемия коронавирусной инфекции нанесла сокрушительный удар по туристическому бизнесу. Сейчас страны потихоньку начинают приходить в себя после тотального закрытия границ. Работники сферы гостеприимства надеются набить свои опустевшие карманы деньгами за счет туристов, однако россияне не дают им такую возможность.



На излишнюю, по мнению отельеров, экономность наших сограждан пожаловалась глава платформы помощи работникам туризма Анталии Эмине Гюльшах. По словам высокопоставленной турчанки, в этом году в Турции преимущественно отдыхали российские туристы. Когда сезон был закрыт, работники этой сферы начали подсчитывать барыши, которые успели заработать. Тут и выяснилось, что путешественники из России оставляют персоналу очень скромные чаевые.

Совсем иначе себя ведут немцы. Именно поэтому турки всегда рады видеть гостей из Германии у себя в отелях. А вот от россиян денег не дождешься – обычно они оставляют не больше одного доллара или и вовсе забывают про чаевые. Таким образом за минувший сезон горничные, официанты и другие работники сферы не смогли накопить достаточно денег на зиму. По всей видимости, на одну зарплату в этой отрасли выжить сложно.

Гюльшах также добавила, что большой щедростью, помимо немцев, отличаются путешественники из Швейцарии, Скандинавии и Великобритании.

Напомним, в конце октября стало известно, что в пятизвездочном отеле на египетском курорте отравились 40 россиян. Тогда одна из туристок рассказывала об антисанитарией.