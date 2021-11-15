На популярном направлении наконец-то запустили чартеры

В Ассоциации туроператоров РФ поделились радостными для россиян новостями. Стоимость отдыха на египетских курортах существенно подешевела.



По словам главы организации Майи Ломидзе, ценники на пакетные туры по данному направлению упали на 50%. Такое резкое удешевление путешествий стало возможным после запуска чартерных рейсов, которые начали работать 9 ноября, отмечает интернет-издание URA.RU.

Напомним, буквально месяц назад россияне с ужасом обсуждали безумно дорогие путевки в Египет. Тогда стоимость недели отдыха в Стране пирамид достигала 250 тысяч рублей.