Стоимость туров в Египет резко обрушилась

На популярном направлении наконец-то запустили чартеры

В Ассоциации туроператоров РФ поделились радостными для россиян новостями. Стоимость отдыха на египетских курортах существенно подешевела.

По словам главы организации Майи Ломидзе, ценники на пакетные туры по данному направлению упали на 50%. Такое резкое удешевление путешествий стало возможным после запуска чартерных рейсов, которые начали работать 9 ноября, отмечает интернет-издание URA.RU.

Напомним, буквально месяц назад россияне с ужасом обсуждали безумно дорогие путевки в Египет. Тогда стоимость недели отдыха в Стране пирамид достигала 250 тысяч рублей.

Источник: АТОР ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

В ситуации на границе Белоруссии и Польши нашли выгоду для "Северного потока - 2"

Москве нужно грамотно воспользоваться моментом, считает эксперт

Как Польша планирует решать миграционный кризис: объяснил Латушко

Варшава не настроена на диалог с Минском

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей