Жители нашей страны смогут отправиться еще в несколько стран

Оперативный штаб принял решение возобновить полеты на Кубу, а также в Мексику и Катар. Об этом сообщает РБК.

Речь идет и регулярных и нерегулярных рейсах. Все ограничения будут сняты с первого декабря.

Кроме того, россияне смогут отправиться в Аргентину, Бразилию, Коста-Рику, Бангладеш и Монголию. Авиасообщение с ними так же возобновляется в первый месяц зимы.

Послабления коснулись и полетов в Италию, Вьетнам, Киргизию, Азербайджан и Казахстан. Авиакомпании получили разрешение увеличить число рейсов в эти страны, передает телеканал "360".