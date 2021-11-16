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Оперативный штаб принял решение возобновить полеты на Кубу, а также в Мексику и Катар. Об этом сообщает РБК.
Речь идет и регулярных и нерегулярных рейсах. Все ограничения будут сняты с первого декабря.
Кроме того, россияне смогут отправиться в Аргентину, Бразилию, Коста-Рику, Бангладеш и Монголию. Авиасообщение с ними так же возобновляется в первый месяц зимы.
Послабления коснулись и полетов в Италию, Вьетнам, Киргизию, Азербайджан и Казахстан. Авиакомпании получили разрешение увеличить число рейсов в эти страны, передает телеканал "360".
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