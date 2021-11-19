На фоне массового отравления туристов в Египте позакрывали отели

На фоне массового отравления туристов в Египте позакрывали отели
Фото: Jonathan Carlile/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Власти крепко взялись за проверку туротрасли

В конце октября стало известно о крупном отравлении российских туристов в пятизвездочном отеле египетской Хургады. Такая дурная слава не нужна популярному курорту, поэтому местная администрация решила осуществить масштабную проверку гостиниц.

Результаты спецоперации по выявлению нарушителей санитарно-гигиенических норм оказались неутешительными. Инспекторы временно закрыли целых 18 отелей. Волна проверок прокатилась по самым популярным курортам Красного моря – Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Такую информацию публикуют представители российской Ассоциации туроператоров.

Сообщается, что к настоящему времени инспекторы уже проверили более полутысячи гостиниц. Некоторых недобросовестных отельеров наказали временным приостановлением деятельности, а у других отняли звезды.

Например, в Южном Синае 13 гостиниц продемонстрировали ненадлежащий уровень сервиса и были лишены по одной звезде. В провинции Красного моря такая участь постигла еще 17 объектов размещения.

Египетские власти очень переживают из-за скандала с отравлением. В будущем они планируют привлечь международных наблюдателей, которые также подключатся к контролированию качества сервиса в отелях.

Напомним, в результате массового отравления в одном из отелей Хургады пострадали 40 россиян.

Источник: АТОР ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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