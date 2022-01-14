Американка поделилась ценным советом

Несмотря на буйство коронавирусной инфекции, российские граждане не отказывают себе в удовольствии путешествовать по другим странам или хотя бы в пределах Российской Федерации. Стоит отметить, что такие поездки нередко влетают в копеечку. За тот же провоз багажа необходимо выложить немало средств. Однако существуют лайфхаки, которые позволяют существенно сэкономить на этой статье расходов. Хитрым способом обвести вокруг пальца сотрудников авиакомпании поделилась опытная американская путешественница.



Девушка посоветовала туристам по-новому взглянуть на такой необходимый в обиходе путешественника предмет, как дорожная подушка. Если обзавестись моделью на молнии, можно неплохо сэкономить. Такую расстегивающуюся подушку нужно избавить от внутреннего наполнителя. Теперь туда можно сложить вещи, которые не поместились в ручную кладь. Такая хоть и набитая до отказа "спальная принадлежность" вряд ли вызовет подозрение даже у самых внимательных работников аэропорта.

Превратившуюся в дорожную сумку подушку можно водрузить на плечи и с невозмутимым взглядом пройти все проверки. В некоторых путешествиях такой лайфхак способен сэкономить не одну тысячу рублей. Особенно это актуально для бюджетных авиакомпаний, которые нередко очень строго ограничивают ручной багаж.

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