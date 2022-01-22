Популярная курортная страна разрешила россиянам свободный въезд

Организованных туристов пустят без сертификатов о вакцине и ПЦР-тестов

Эпидемиологическая обстановка в международном пространстве оставляет желать лучшего, однако некоторые позитивные тенденции все же просматриваются. Например, власти Кубы решили открыть въезд в страну для организованных путешественников без необходимости предъявлять сертификат здоровья или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Таким образом, люди, которые приезжают на Остров свободы через туроператоров, могут обойтись без предоставления дополнительных "коронавирусных" документов.

Отмечается, что такое решение было сделано на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее стало известно, что Австралия разрешила въезд на территорию страны людям, привитым вакциной "Спутник V".

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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