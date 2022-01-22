Курс рубля
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Эксперт предсказал падение доллара до 60 рублей
Эпидемиологическая обстановка в международном пространстве оставляет желать лучшего, однако некоторые позитивные тенденции все же просматриваются. Например, власти Кубы решили открыть въезд в страну для организованных путешественников без необходимости предъявлять сертификат здоровья или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
Таким образом, люди, которые приезжают на Остров свободы через туроператоров, могут обойтись без предоставления дополнительных "коронавирусных" документов.
Отмечается, что такое решение было сделано на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее стало известно, что Австралия разрешила въезд на территорию страны людям, привитым вакциной "Спутник V".
Представители ВВС США координировали действия авиации СБУ на юго-востоке Украины
Итальянец не раз готовил для главы РФ