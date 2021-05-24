Мюзикл "Маяковский" откроет новую площадку для независимых театров

Мюзикл "Маяковский" откроет новую площадку для независимых театров
Фото: Пресс-служба
Спектакль является участником многочисленных фестивалей и конкурсов

После длительного вынужденного перерыва, связанного с пандемией, городской мюзикл "Маяковский" возвращается на московские подмостки. Спектакль пройдет 28 мая на сцене ДКиТ МАИ. Литературной основой постановки послужил оригинальный сценарий, основанный на творчестве Владимира Маяковского и его биографии, а также на мифологии, сформировавшейся вокруг жизни поэта. Показ откроет площадку легендарного Дворца культуры и техники МАИ в качестве нового дома для независимых театров.

Фото: Пресс-служба

"В Москве давно возникла необходимость появления специальной площадки, предназначенной для проката спектаклей независимых театров. И прекрасным вариантом такой общемосковской гостеприимной площадки решил стать легендарный Дворец культуры и техники МАИ. В разные годы здесь выступали Алла Пугачева, Владимир Высоцкий, Аркадий Райкин, Михаил Задорнов, играли выездные спектакли театры "Сатирикон", "Современник", Малый театр и другие, – рассказал продюсер проекта Дмитрий Калантаров. – Таким образом негосударственные московские театры, пострадавшие в период карантина, смогут обрести уверенность и реализовать новые проекты, показать зрителям лучшие независимые постановки".

Фото: Пресс-служба

Презентация проекта была приурочена к 100-летию легендарного поэтического поединка Маяковского и Северянина, который состоялся 27 февраля 1918 года в Москве в Политехническом музее. Сто лет назад в "битве поэтов" в финале с небольшим отрывом от Маяковского победил Северянин. В ходе интерактива, который состоялся на станции метро "Маяковская" при участии рэп-фристайлеров, зрители смогли вновь проголосовать и выбрать своего "короля поэтов". В этот раз им стал Владимир Маяковский. Премьера спектакля состоялась 13 апреля 2018 года в Московском "Театре Луны".

Фото: Пресс-служба

"Мюзикл мне очень понравился! – отозвался о спектакле Noize MC. – Особенно сценография! Очень много было классной актерской игры и хореографических решений. К тому же, я большой поклонник Маяковского, и мне крайне интересно было посмотреть постановку о нем".

Фото: Пресс-служба

Спектакль является участником многочисленных фестивалей и конкурсов, в том числе победителем в номинации "Лучшее открытие" Международного фестиваля событийного маркетинга и коммуникаций BEMA и лауреатом Большого детского фестиваля в номинации "Лучший музыкальный спектакль для подростков". Проект был реализован АНО "Музыкальное сердце театра" совместно с Московским "Театром Луны" при участии средств гранта "Открытая сцена" Департамента культуры Правительства г. Москвы.

Начало спектакля – в 19:00

Адрес: ст. м."Сокол", ул. Дубосековская, д. 4а, стр. 1, 

Официальный сайт мюзикла – https://mayakovsky.su/.

Билеты – https://mayakovsky.su/#Tickets_pricing.

Полина ДОРОЖКИНА

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