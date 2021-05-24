Герой этой психологической драмы хочет поменять свою жизнь

Легендарный спектакль "Город" по пьесе Евгения Гришковца в постановке Иосифа Райхельгауза, с декорациями великого Давида Боровского возобновляется на сцене "Зимний сад" московского театра "Школа современной пьесы". В новой версии занят звездный состав: Александр Галибин – в роли отца, Иосиф Райхельгауз – в роли таксиста, Елена Захарова – в роли жены. В главной роли – Марат Башаров.

В одном черном-черном городе жил черный-черный Я…

Нет, это не триллер и не хоррор, это психологическая драма, герой которой хочет поменять свою жизнь. Только не очень понимает, как именно это сделать. Зрители заходят в здание театра со стороны внутреннего двора, поднимаются по пожарной лестнице и попадают в "Город" Гришковца, откуда так стремится убежать главный герой.

Рассказывает режиссер Иосиф Райхельгауз

Евгений Гришковец – очень важное и заметное явление в российском театре. Он автор множества драматургических сочинений, в том числе идущих в "Школе современной пьесы". Но убежден: "Город" – лучшая его пьеса, раскрывающая грандиозную тему: попытка уйти от самого себя.

С этим сталкиваются люди всех возрастов и любого пола. Разбор собственных полетов: в чем удача, в чем нет, в чем полный провал. А если все воспринимается как полный провал? В том числе вполне нормальные вещи: есть красивая жена, уютная квартира, живые родители, приличная работа, достойные друзья.

Но все это становится поперек горла. И тогда человек начинает винить в своей неудовлетворенности кого и что угодно: близких людей, начальника, страну, профессию. Только не себя.

Убежден: каждый человек достоин своей жизни. Каждый человек – бог своей жизни. Не надо менять место действия – это бесполезно. Менять можно только самого себя.

Идет время, меняются поколения, меняется и тип героя. Сегодня это Марат Башаров – лицо нашего времени как в приятии и восторгах, так и в отрицании вплоть до полного отторжения. Персонаж, который никого не оставляет равнодушным, а значит, именно тот человек, с которым каждый может соотнести себя.