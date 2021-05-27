"Бемби": знаменитая сказка будет сыграна ко Дню защиты детей

"Бемби": знаменитая сказка будет сыграна ко Дню защиты детей
Фото: пресс-служба
Музыкальная постановка вернет зрителей в удивительный мир

Московский детский профессиональный театр "Бемби" и благотворительный фонд "Линия жизни" 30 мая представят детям и их родителям благотворительный спектакль "Бемби", посвященный Международному дню защиты детей.

Музыкальная сказка в постановке заслуженной артистки России Натальи Бондарчук вернет зрителей в удивительный мир олененка Бемби и его друзей.

Стихи народного артиста России Николая Бурляева и потрясающе красивая музыка композитора Константина Куприянова превратили эту постановку в одну из лучших театральных версий знаменитого романа Феликса Зальтена.

Это сказка о добре и взаимовыручке, об умении приходить на помощь другим и тем самым менять мир к лучшему.

Все собранные средства от продажи билетов актеры театра "Бемби" жертвуют на спасение тяжелобольной подопечной фонда "Линия жизни" Влады Васильевой с саркомой Юинга: https://clck.ru/UWKo6.

Спектакль пройдет на сцене Учебного театра Московского театрального института имени Бориса Щукина.

Адрес: ст. м.. "Арбатская", "Смоленская", Большой Николопесковский пер., д. 12А, стр. 1.

Начало спектакля – в 12:00.

БИЛЕТЫ/пожертвования здесь: https://fond-liniya-zhizni.timepad.ru/event/1629249/, или прямо перед началом спектакля у представителя фонда "Линия жизни".

О театре "Бемби"

Московский детский профессиональный театр "Бемби"создан в 1987 году заслуженной артисткой России Натальей Бондарчук и сразу заставил говорить о себе как о незаурядном явлении в культуре.

В театре "Бемби", наряду с профессиональными взрослыми актерами, играют дети.Этот синтез феноменально действует на зрителей разных возрастов, у которых театр пользуется огромной популярностью.

За время существования театр дал более 2 тыс. спектаклей и представлений в России и за рубежом, он является лауреатом международных театральных фестивалей и фестивалей искусств, лауреатом конкурса "Таланты Московии", дипломантом фестиваля "Русская драма".

Руководитель театра "Бемби" – Владимир Федоров.

Театр входит в структуру Московского дворца творчества детей и молодежи "Хорошево".

Директор ГБОУ ДО ДТДМ – Татьяна Ледовская.

Сайт театра "Бемби" – https://www.teatrbembi.ru 

Полина ДОРОЖКИНА

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