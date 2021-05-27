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В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 29 мая пройдет концерт "От Баха до джаза: орган и саксофон". В вечере примут участие Алексей Круглов (альт-саксофон, духовые) и Игорь Гольденберг (орган).
Известный московский дуэт представит гостям любимые мелодии в неожиданном ракурсе. Музыканты исполнят переложения известных классических произведений и предложат свое авторское видение (или лучше сказать – слышание) золотых страниц классического репертуара. И, конечно, концерт не обойдется без шедевров органной музыки и ярких запоминающихся импровизаций.
В рамках вечера также состоится презентация альбома "Сладкая греза" с музыкой Петра Чайковского. Релиз альбомабыл издан специально к этому концерту и представляет собой записи дуэта с концертов в Лютеранском соборе святых Петра и Павла. Это первая работа музыкантов с лейблом Ray Records. Специально для собравшихся слушателей Алексей Круглов и Игорь Гольденберг сыграют несколько композиций из альбома.
Алексей Круглов и Игорь Гольденберг – известные московские исполнители, лауреаты международных конкурсов. Они выступают с разнообразными проектами по всему миру. Алексей Круглов – саксофонист, режиссер, поэт, перформер, был назван британским изданием Jazz Wise "будущим джаза". Игорь Гольденберг – один из ведущих отечественных органистов, член Союза композиторов.
В программе:
Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1759)
Хоральная прелюдия Ichrufzudir, BWV 639
Фантазия соль мажор для органа соло, BWV 572
Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759)
Ария Ксеркса из оперы "Ксеркс"
Антонио Вивальди (1678 – 1741)
Концерт "Весна" из цикла "Времена года", 1-я часть
Фридерик Шопен (1810 – 1849)
Мазурка ля минор
Вольфганг Амадей Моцарт (1756 -1791)
Ария Керубино из оперы "Свадьба Фигаро"
Эдвард Григ (1843 – 1907)
"Утро" и "В пещере горного короля" из музыки к драме Ибсена "Пер Гюнт"
Петр Ильич Чайковский (1840 – 1893)
Сюита на темы из балета "Лебединое озеро"
"Старинная французская песенка" из "Детского альбома"
"На тройке" из цикла "Времена года"
Исаак Дунаевский (1900 – 1955)
Музыка из к/ф "Дети капитана Гранта"
Джордж Гершвин (1898 – 1937)
"Колыбельная Клары" из оперы "Порги и Бесс"
Астор Пьяццолла (1921 – 1992)
"Либертанго"
Игорь Стравинский (1882 – 1971)
Аллегро из цикла "Восемь инструментальных миниатюр для пятнадцати инструментов"
Начало концерта – в 21:00
Билеты – https://collegiummusicum.ru/.
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