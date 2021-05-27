В Большом театре пройдет Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла Данс"

Зрителям представят два гала-концерта, соло и дуэты

В Москве на исторической сцене Большого театра 8 – 9 июня при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в 28-й раз пройдет Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла Данс". Несмотря на COVID-19, зрители вновь увидят самые яркие новые работы в области танца со всего мира. Билеты еще можно приобрести в кассах и онлайн на сайтах Большого театра – www.bolshoi.ru, а также "Центра Бенуа" – www.benois.theatre.ru

8 июня зрителей ждет гала-концерт звезд балета – номинантов 2020 – 2021 года на приз "Бенуа де ла Данс" и награждение победителей. Перед началом гала-концерта жюри под председательством Юрия Григоровича объявит имена новых лауреатов приза "Бенуа де ла Данс".

9 июня публику ожидает гала-концерт "Звезды "Бенуа де ла Данс – лауреаты разных лет". "Пожалуй, главное, что мне хотелось бы выделить, говоря о программе этого непростого года, – в гала будут представлены работы, созданные в период пандемии, а некоторые – специально для концертов Бенуа", – рассказала артистический директор фестиваля "Бенуа де ла Данс" Нина Кудрявцева-Лури.

В первый вечер свою статуэтку Бенуа получит Леонид Сарафанов, до которого приз добирался целых 15 лет. "Бенуа де ла Данс" был присужден ему в 2006 году за роль Альберта в балете Венской национальной оперы. А чуть позже в гала-концерте Леонид представит свое соло, которое ставится специально для этого вечера. Это будет мировая премьера.

В этом же гала солисты Балета Ганновера представят новую работу Марко Гёкке, номинированного на приз "Бенуа де ла Данс" 2020 – 2021 года за балет "Кунсткамера". Сцену из балета "Отель "Сесиль" (номинация Андрея Кайдановского) покажут ведущие танцовщики Баварского государственного балета. Отрывок из балета "Анна Каренина" Юрия Посохова (номинация 2020 – 2021) исполнят, совместно с Темуром Сулуашвили солисты Балета Джоффри (Чикаго) Виктория Джаяни и Альберто Веласкес. Солистка Балета Дрезден-Франкфурт Анне Юнг с партнером исполнят дуэт в хореографии Якопо Годани, поставленный специально для этого гала. Танцор Фламенко Хесус Кармона, основатель труппы "Компания Хесуса Кармоны", представит соло в своей хореографии.

Прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова исполнит па де де из второго акта балета "Жизель". Она номинирована за главную роль в этом спектакле (редакция А. Ратманского). Прима-балерина Нью-Йорк Сити балета Сара Мёрнс представит свою номинацию – соло в постановке Мёрса Кэннингхэма. Солист балета Земпер-оперы Хон Вальехо представит номер “Жду тебя снова”.

Во второй вечер звезда мирового балета, прима-балерина Большого театра и этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова исполнит с Якопо Тисси дуэт из балета Мауро Бигонзетти "Караваджо". Премьер Большого театра Семен Чудин представит мировую премьеру – соло, которое ставит для него Илья Живой. Этуали Парижской оперы – Амандин Альбиссон и Матьё Ганьо покажут "3 Прелюда" на музыку С. Рахманинова в хореографии американского хореографа Бена Стивенсона. А Хесус Кармона станцует соло из балета "Игра", за который он номинирован.

В гала-концерте также примут участие звезды Большого театра со своими партнерами: Екатерина Крысанова, прима-балерина Финского национального балета Мария Кочеткова, премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов и артисты Мариинского театра.

Прима-балерина Мариинского театра Екатерина Кондаурова представит с Романом Беляковым номер "Flashback". А премьер Мариинского театра Кимин Ким исполнит с прима-балериной Большого театра Евгенией Образцовой па де де из балета "Талисман".

Возрастная категория: 16+

О программе фестиваля можно узнать на его сайте - http://benois.theatre.ru/.

Информация о призе:

Международный балетный приз "Бенуа де ла Данс" (Benois de la Dansе), известный в мире как "балетный "Оскар", присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на сцене Большого театра России.

С первого дня существования программы ее художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и организатор программы – общественная некоммерческая организация "Центр Бенуа". Автор статуэтки приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звёзд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году приз включен в программу ЮНЕСКО "Всемирное десятилетие культуры", а в 2008 году "Центр Бенуа" становится членом Международного совета танца при ЮНЕСКО.

В 2002 году Министерство культуры России включило проект в Федеральную программу "Культурное наследие России".

В 2009-м проект "Бенуа де ла Данс" получил патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как программа международного значения.

За 28 лет своего существования приз "Бенуа де ла Данс" вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлевском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году проект снова вернулся на сцену Большого театра России, а в 2004 году стал фестивалем мирового балета.

Сбор от гала-вечеров фестиваля передается в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.